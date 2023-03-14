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Россияне стали тратить больше денег на врачей и лекарства — исследование

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Текущей зимой россияне потратили больше денег на свое здоровье, чем зимой 2021-2022, показало исследование банка «Русский стандарт». Средний чек вырос с 1469 руб. до 1686 руб. При этом женщины на 26% чаще совершают покупки, связанные с уходом за здоровьем.

Россияне стали тратить больше денег на врачей и лекарства — исследование

Аптеки

Прошедшей зимой средний чек россиянина в аптеке составил 891 руб. При этом аптеки сохранили лидерство в пятерке трат в сегменте «здоровье».

Медучреждение и практикующие врачи

На втором и третьем местах — услуги клиник и практикующих врачей. В среднем услуга в медицинском учреждении текущей зимой стоила 5 446 руб. Чек платежа по картам за прием у врача — 5 416 руб.

Стоматология и ортодонтия

Четвертую позицию по популярности занимают услуги дантистов и ортодонтов. В среднем одна операция по их оплате по картам банка обходилась россиянам в 9 134 руб. 

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Оптика

На пятом месте — затраты на оптику, средний чек составил 5 881 руб.

При этом исследование показало, что средний чек у женщин в категории «здоровье» несколько ниже, чем у мужчин: 1 544 руб. против 1 864 руб. Вместе с тем женщины совершают покупки, связанные со здоровьем, на 26% чаще. Однако эксперты отмечают, что на статистику могли повлиять траты мам в декрете. 

География городов по объему трат на услуги из категории «здоровье»:

  • Москва — средний чек 3 080 руб.
  • Санкт-Петербург — средний чек 2 107 руб.
  • Казань — средний чек 1 420 руб.
  • Новосибирск — средний чек 1 599 руб.
  • Екатеринбург — средний чек 574 руб

В ходе исследования специалисты изучили все операции в категории «здоровье» по картам банка в период с декабря 2022 года по февраль 2023.

Ранее RB.RU совместно с Medtech.moscow разработал карту самых перспективных направлений в области отечественного HealthTech. 

Фото на обложке: Unsplash

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