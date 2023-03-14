Россияне стали тратить больше денег на врачей и лекарства — исследование

Текущей зимой россияне потратили больше денег на свое здоровье, чем зимой 2021-2022, показало исследование банка «Русский стандарт». Средний чек вырос с 1469 руб. до 1686 руб. При этом женщины на 26% чаще совершают покупки, связанные с уходом за здоровьем.
Аптеки
Прошедшей зимой средний чек россиянина в аптеке составил 891 руб. При этом аптеки сохранили лидерство в пятерке трат в сегменте «здоровье».
Медучреждение и практикующие врачи
На втором и третьем местах — услуги клиник и практикующих врачей. В среднем услуга в медицинском учреждении текущей зимой стоила 5 446 руб. Чек платежа по картам за прием у врача — 5 416 руб.
Стоматология и ортодонтия
Четвертую позицию по популярности занимают услуги дантистов и ортодонтов. В среднем одна операция по их оплате по картам банка обходилась россиянам в 9 134 руб.
Оптика
На пятом месте — затраты на оптику, средний чек составил 5 881 руб.
При этом исследование показало, что средний чек у женщин в категории «здоровье» несколько ниже, чем у мужчин: 1 544 руб. против 1 864 руб. Вместе с тем женщины совершают покупки, связанные со здоровьем, на 26% чаще. Однако эксперты отмечают, что на статистику могли повлиять траты мам в декрете.
География городов по объему трат на услуги из категории «здоровье»:
- Москва — средний чек 3 080 руб.
- Санкт-Петербург — средний чек 2 107 руб.
- Казань — средний чек 1 420 руб.
- Новосибирск — средний чек 1 599 руб.
- Екатеринбург — средний чек 574 руб
В ходе исследования специалисты изучили все операции в категории «здоровье» по картам банка в период с декабря 2022 года по февраль 2023.
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Фото на обложке: Unsplash
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