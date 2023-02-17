RB.RU представляет HealthTech Map

RB.RU совместно с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении (Medtech.moscow) выпускает HealthTech Map — интерактивный гид по российским проектам в сфере медицинских технологий.

Medtech — место совместной работы московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение города. Среди резидентов — компании, разрабатывающие технологии, которые в перспективе могут быть применены в городских медицинских организациях.

2022 год стал турбулентным для многих сфер бизнеса в России, в том числе и для медицины. Так, инвестиции в сферу HealthTech в 2021 году составили $147,3 млн, а в прошлом году — только $28,1 млн. Общий объем венчурных сделок в России упал в 3,5 раза.

Однако важно отметить, что к концу года инвестиционная активность резко возросла. Крупнейшая сделка года для всего российского венчура произошла в октябре — тогда холдинг «Интеррос» вложил в сервис BestDoctor 1 млрд рублей.

В декабре Фонд НТИ инвестировал в разработчика цифровых операционных MVS 325 млн рублей, а месяцем ранее Лаборатория «Гемотест» приобрела долю в стартапе цифровой онкодиагностики OneCell (сумма сделки не раскрывается).

Карта Healthtech

Также среди важных событий — покупка разработчика медсофта Unim инвестиционной «дочкой» компании «Ташир», инвестиции на сумму 50 млн рублей в «Гистограф» от ИСКЧ и вложения в размере 150 млн рублей в якутскую компанию «Сайберия».

Самой популярной сферой инвестиций в HealthTech являются сервисы для пациентов. На них с 2014 по 2022 год пришлось 44% от количества всех сделок в здравоохранении. 17% занимают решения для телемедицины и медицинского страхования, 7% — искусственный интеллект.

RB.RU совместно с Medtech.moscow представляет карту самых перспективных направлений и проектов в сфере российского HealthTech. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России.

Рассказываем подробнее о сегментации, блоках и компаниях, которые там представлены.

Дисклеймер: критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Московским центром инновационных технологий в здравоохранении.

Омиксные технологии

Омиксные технологии — один из главных инструментов геномной и постгеномной медицины. Такие технологии основаны на достижениях геномики, транскриптомики, протеомики и метаболомики — наук, занимающихся изучением строения генома.

В этот раздел вошли компании и холдинги, которые разрабатывают решения для тестирования и диагностики заболеваний на основе человеческого генома.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект активно применяется для более точной диагностики и постановки верного диагноза — такие технологии принято называть СППВР (системы поддержки принятия врачебных решений).

Ключевыми игроками в этом направлении в России являются Celsus, «Третье мнение», Webiomed, IRA Labs, Medical Neuronets, OneCell, Unim и другие решения.

Другое направление использования ИИ — разработка новых лекарственных препаратов. Так, на карте представлен проект Syntelly — эта платформа прогнозирует физические свойства химических соединений.

Лекарственные препараты

В России 68% от всех продаж лекарств приходится на дженерики Лекарства, в которых содержатся активные фармацевтические ингредиенты, идентичные запатентованным компанией — первоначальным разработчиком лекарства. Компании-производители таких препаратов не попали на нашу карту, независимо от их объемов производства и годового оборота.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении отобрал самые инновационные и значимые для развития всего лекарственного рынка страны компании. Среди таких компаний — ИСКЧ, Fusion Pharma, «ФармаДиол» и другие.

Программное обеспечение

Самый большой раздел карты, в котором представлены цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний.

Инновационные проекты в сфере HealthTech на одной карте

В этом разделе пользователь найдет самые разные проекты — от сервисов онлайн-консультаций с психологами до медицинских информационных систем.

Медицинские изделия

Еще один большой раздел карты, в который вошли более 40 проектов из нескольких сфер:

Медицинские помощники;

Медицинские приборы;

Аппаратные комплексы;

Стоматологические изделия.

Реабилитация

Раздел карты, посвященный компаниям, которые разрабатывают решения для реабилитации.

Здесь пользователь найдет такие проекты, как SensoRehub (реабилитационный комплекс мелкой моторики руки после инсульта), i-Brain (нейроинтерфейс с искусственным интеллектом для реабилитации людей с нарушениями движений), «Степс Реабил» (интерактивный тренажер, в котором более 150 тысяч комбинаций упражнений для двигательной, речевой и психологической реабилитации) и другие.

Протезы, импланты и материалы для регенерации

В России существуют несколько ключевых игроков, которые разрабатывают и изготавливают высокотехнологичные протезы конечностей, — «Моторика», MaxBionic, «СалютОрто».

При этом в разделе «Протезы, импланты и материалы для регенерации» собраны и другие компании, работающие в этом направлении — производители слуховых аппаратов, аддитивных межпозвоночных кейджей, дентальных имплантов и так далее.

Биобанки

Биобанки — пока еще только зарождающаяся сфера в России, которая представлена в основном НАСБИО — Национальной ассоциацией биобанков и специалистов по биобанкированию.

Медицинская диагностика

Участники этого раздела специализируются на производстве лабораторных тест-систем, реагентов, диагностических наборов, а также приборов для различных видов диагностики.

Карта HealthTech

Многие проекты-участники карты из этого раздела являются резидентами Medtech.Moscow. Среди них — разработчик и производитель ферментов и наборов реагентов для молекулярной диагностики «Синген», компактный, автоматизированный и высокопропускной прибор российской разработки для внелабораторной экспресс-диагностики инфекций Blitz и тест-система, позволяющая определить резус-фактор плода по крови беременной женщины «ТестГен».

Расходные материалы

Небольшой раздел, посвященный производителям одноразовых инновационных расходных материалов — раневых покрытий, гелей для УЗИ и ЭКГ, шовных материалов и тому подобных изделий.

Из проектов, которые стоит выделить, можно назвать «НАПОЛИ» — производителя инновационных раневых покрытий для лечения ран различной этиологии, а также «Криофит» — компанию, которая занимается созданием биомедицинского продукта для лечения ожогов и длительно незаживающих ран.

Среди участников этого раздела есть и система безболезненной малоинвазивной внутрикожной доставки вакцин и лекарственного препарата с контролем дозировки и глубины проникновения Skinport.