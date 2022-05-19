Платформа Heartex для сбора и разметки данных от российских разработчиков привлекла $25 млн

Американский стартап Heartex с российскими корнями привлек $25 млн в раунде А от Redpoint Ventures при участии Unusual Ventures, Bow Capital и Swift Ventures. Об этом сообщает TechCrunch. Компания занимается разработкой инструментов для разметки данных.

Heartex был запущен в 2019 году Михаилом Малюком, Николаем Любимовым и Максимом Ткаченко. Тогда же стартап стал одним из победителей акселератора Сбербанка и 500 Startups.

Заказчиками стартапа становятся компании, скопившие большие объемы данных. Например, страховые компании, которые имеют массу фотографий страховых случаев. Они используют решения Heartex для того, чтобы привести эти данные в вид, более понятный компьютеру.

Сервис создает инструменты разметки, по которым алгоритмы машинного обучения учатся принимать решения там, где это делал человек.

Гендиректор Heartex Михаил Малюк сообщил TechCrunch, что привлеченные инвестиции пойдут на улучшение продукта и увеличение штата компании с 28 до 68 человек к концу года.

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