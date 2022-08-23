Компания «Хеликс» запустила сеть пунктов бесконтактной сдачи анализов

Лабораторная служба «Хеликс» запустила сервис Helix Express с «Лабоматами», в них можно конфиденциально и бесконтактно сдать медицинские анализы. Сейчас 30 пунктов приема установлены в Санкт-Петербурге. Об этом RB.RU сообщил представитель «Хеликс».

Инвестиции в пилотный запуск составили 80 млн рублей. Общие инвестиции в проект в ближайшие три года достигнут 5 млрд рублей.

«Лабомат»

Заказ и оплата медицинских анализов в Helix Express происходит онлайн в мобильном приложении. После этого по QR-коду в ближайшем «Лабомате» пользователь получает контейнеры для взятия биоматериала.

Собрать биоматериал можно самостоятельно дома или в процедурном кабинете при помощи медсестры, если в этом есть необходимость.

Пакет с контейнерами помещается в «Лабомат», внутри которого находится специальный термоконтейнер для хранения образцов при нужном температурном режиме. Каждые два часа курьеры забирают из устройства образцы и доставляют их в лабораторный комплекс.

Компания уверяет, что за счет частой доставки образцов на технологическую площадку получить результаты можно будет в среднем в два раза быстрее обычного. А стоимость анализов, сданных через Helix Express, будет на 30% дешевле за счет того, что во взаимодействии с клиентами не задействован административный персонал, а процессы заказа, оплаты и получения результатов происходят онлайн.

«Лабоматы» можно размещать в холлах медучреждений, на территории аптек, торговых центров, аэропортов или в других локациях.

Пилот сервиса запущен в Санкт-Петербурге, где уже установлено 30 «Лабоматов». До конца 2023 года 320 «Лабоматов» установят в Москве и Санкт-Петербурге. К июлю 2024 года компания планирует установить еще 480 «Лабоматов» в городах-миллионниках.

Фото: «Хеликс»