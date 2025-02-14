Сеть лабораторий «Хеликс» запустила лоукост-проект в регионах

Международная сеть лабораторий «Хеликс» запустила лоукост-сервис Helix Lite со скидками на лабораторную диагностику до 50%. В 2025 году компания планирует открыть 1500 пунктов Helix Lite в 170 городах России, сообщили RB.RU в пресс-службе.

В феврале Helix Lite запустят в шести городах: Казани, Самаре, Перми, Ижевске, Липецке и Кирове. Клиенты смогут сдать анализы в 133 партнерских пунктах. Сервис будет работать в городах, где у «Хеликса» не было своих точек или пунктов по франшизе.

Новый сервис работает как лоукостер и предлагает клиентам постоянные скидки на исследования до 50%. Компания снизит цены за счет сотрудничества с медцентрами — это сокращает затраты на техническое оснащение, аренду, ремонт помещения и наем сотрудников.

В 2022 году «Хеликс» открыл лаборатории Helix Express для бесконтактной сдачи анализов, их компания тоже позиционирует как лоукост-решения. В Санкт-Петербурге сейчас работает 80 таких пунктов приема, оснащенных лабоматами. По итогам 2024 года число заказов в Helix Express выросло на 73% год к году.

В сеть «Хеликс» входит больше 900 лабораторий и пунктов Helix Express в России, Казахстане и Беларуси. У компании есть пункты больше чем в 260 городах.

Фото на обложке: «Хеликс»