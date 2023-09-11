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Основательница сети автоматических киосков и микромаркетов Hello Foody продала бизнес

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фудтех-компания Hello Foody, развивающая сеть автоматических киосков и микромаркетов, в начале августа вошла в группу «Мир Вендинга». Последняя выкупила 100% в проекте у его основательницы Марины Пешневой-Подольской. О сделке RB.RU рассказала сама Пешнева-Подольская.

Основательница сети автоматических киосков и микромаркетов Hello Foody продала бизнес

Сумма и условия сделки не разглашаются. Бренд Hello Foody после присоединения к «Миру Вендинга» будет сохранен.

Hello Foody с 2015 года развивает сеть автоматических киосков и микромаркетов, где можно купить готовую еду — супы, вторые блюда, сэндвичи, десерты, свежие мытые фрукты. Отмечается, что проект создал на российском рынке формат автоматизированного гастрономического кафе со свежей и здоровой едой. Ранее в вендинговых автоматах продавались только снэки и газировка.

«В течение 8 лет мы активно росли, ежегодно удваиваясь как по объему выручки, так и по количеству точек. В 2019 году стали развивать формат микромаркетов параллельно с автоматизированными киосками. Пандемия притормозила рост, но уже с 2021 года бизнес снова начал расти. В 2022 году мы поняли — чтобы качественно масштабировать сеть, необходимо подумать о присоединении к большому и известному бренду», — сообщила Пешнева-Подольская.

Показатели выручки и прибыли Hello Foody предпринимательница не раскрыла.

«Мир Вендинга» — второй по величине оператор вендинга в России, который располагает сетью из более 2 тыс. автоматов, расположенных от Калининграда до Южного Сахалина. С 2022 года компания развивает собственную сеть микромаркетов.

По словам руководителя группы компаний «Мир Вендинга» Ираклия Давиташвили, объединение позволит «Миру Вендинга» изучить новые для себя направления, усилить команду и нарастить текущую сеть партнеров.

Выручка ООО «Мир вендинга», по данным системы «Контур.Фокус», в 2022 году составила 1,45 млрд рублей против 1 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль — 44 млн рублей против 41,3 млн рублей.

Фото на обложке: Hello Foody

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