Mastercard, «Яндекс.Карты» и Вoomstarter запустили совместный проект поддержки бизнеса

Mastercard, «Яндекс.Карты» и Boomstarter запустили проект #ПоддержиБизнес для малого и среднего бизнеса России, цель которого — объединить усилия крупных компаний и пользователей для помощи предпринимателям в условиях неопределенной экономической ситуации. Об этом говорится в совместном сообщении партнеров.

Чтобы принять участие в проекте и зарегистрировать свой бизнес на платформе, предпринимателям необходимо заполнить заявку на сайте Boomstarter.

Далее все участники смогут бесплатно создавать и продавать сертификаты или абонементы на свои товары и услуги, а покупатели – приобретать их со скидкой и возможностью использовать прямо сейчас или после снятия ограничений для бизнеса.

Дополнительно предприниматели могут размещать ссылку на страницу своего проекта на Boomstarter в «Яндекс.Картах». В «Яндекс.Картах» будет возможность разместить кнопки заказа услуги или доставки.

Стать участниками проекта могут малые и средние компании, оказывающие услуги конечному потребителю напрямую, которые были зарегистрированы в России не позднее года назад и осуществляли свою деятельность до марта 2020 года. Подробнее ознакомиться с правилами можно на интернет-странице проекта.

При оплате сертификатов и абонементов картами Mastercard для физических лиц предусмотрена дополнительная скидка 5%, а для юридических – специальные предложения от партнеров платежной системы.

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