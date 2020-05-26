Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mastercard, «Яндекс.Карты» и Вoomstarter запустили совместный проект поддержки бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mastercard, «Яндекс.Карты» и Boomstarter запустили проект #ПоддержиБизнес для малого и среднего бизнеса России, цель которого — объединить усилия крупных компаний и пользователей для помощи предпринимателям в условиях неопределенной экономической ситуации. Об этом говорится в совместном сообщении партнеров.

Mastercard, «Яндекс.Карты» и Вoomstarter запустили совместный проект поддержки бизнеса

Чтобы принять участие в проекте и зарегистрировать свой бизнес на платформе, предпринимателям необходимо заполнить заявку на сайте Boomstarter.

Далее все участники смогут бесплатно создавать и продавать сертификаты или абонементы на свои товары и услуги, а покупатели – приобретать их со скидкой и возможностью использовать прямо сейчас или после снятия ограничений для бизнеса.

Дополнительно предприниматели могут размещать ссылку на страницу своего проекта на Boomstarter в «Яндекс.Картах». В «Яндекс.Картах» будет возможность разместить кнопки заказа услуги или доставки.

Стать участниками проекта могут малые и средние компании, оказывающие услуги конечному потребителю напрямую, которые были зарегистрированы в России не позднее года назад и осуществляли свою деятельность до марта 2020 года. Подробнее ознакомиться с правилами можно на интернет-странице проекта.

При оплате сертификатов и абонементов картами Mastercard для физических лиц предусмотрена дополнительная скидка 5%, а для юридических – специальные предложения от партнеров платежной системы.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма