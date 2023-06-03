Henkel сможет выкупить обратно российские активы в течение 10 лет

Немецкий производитель бытовой химии Henkel может выкупить обратно российский бизнес в течение 10 лет, сообщил гендиректор компании Карстен Кнобель.

По его словам, в рамках сделки о продаже была договоренность об опционе с возможностью выкупа. Но для возвращения на российский рынок есть условия. Теперь вывода войск РФ с территории Украины недостаточно. По словам Кнобеля, для выкупа активов отношения с Россией «должны коренным образом измениться».

Весной производитель объявил о продаже российского бизнеса, покупателем выступил консорциум инвестиционных компаний. Стоимость сделки составила 54 млрд рублей.

В консорциум, который приобрел активы, входят Kismet Capital Group, Elbrus Services, а также Augment Investments.

На российском рынке Henkel представлена брендами «Дени», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, Losk, Persil и др. Также компания выпускала клеи («Момент»). Всего компания владела 11 предприятиями.

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