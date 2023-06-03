Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Henkel сможет выкупить обратно российские активы в течение 10 лет

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Немецкий производитель бытовой химии Henkel может выкупить обратно российский бизнес в течение 10 лет, сообщил гендиректор компании Карстен Кнобель.

Henkel сможет выкупить обратно российские активы в течение 10 лет

По его словам, в рамках сделки о продаже была договоренность об опционе с возможностью выкупа. Но для возвращения на российский рынок есть условия. Теперь вывода войск РФ с территории Украины недостаточно. По словам Кнобеля, для выкупа активов отношения с Россией «должны коренным образом измениться».

Весной производитель объявил о продаже российского бизнеса, покупателем выступил консорциум инвестиционных компаний. Стоимость сделки составила 54 млрд рублей.

В консорциум, который приобрел активы, входят Kismet Capital Group, Elbrus Services, а также Augment Investments.

На российском рынке Henkel представлена брендами «Дени», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, Losk, Persil и др. Также компания выпускала клеи («Момент»). Всего компания владела 11 предприятиями.

Фото на обложке: HJBC / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рост биржевых индексов, простой экс-заводов IKEA и Komatsu, всплеск интереса к Турции: главное для бизнеса 3 июня
  2. 2 Трансграничные платежи в криптовалюте, «ВкусВилл» на рынке Казахстана: главное 2 июня
  3. 3 Бизнес могут обложить обязательными отчислениями в бюджет за использование иностранного ПО
  4. 4 «Билайн» ограничил продолжительность одного звонка до 30 минут для москвичей
  5. 5 «Тинькофф» снова отменил выплату по бессрочным евробондам
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ