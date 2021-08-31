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Эрмитаж продаст на аукционе NFT-копии картин Ван Гога и да Винчи

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Государственный Эрмитаж объявил о совместном с блокчейн-экосистемой Binance старте продаж лимитированной серии NFT с цифровыми копиями картин известных художников на маркетплейсе Binance NFT.

Эрмитаж продаст на аукционе NFT-копии картин Ван Гога и да Винчи

В июле в музее анонсировали выпуск серии NFT-работ с цифровыми копиями картин «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джордоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. 

«Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Фото: Государственный Эрмитаж

Все токенизированные произведения искусства созданы в двух экземплярах: один из них останется в Эрмитаже, а второй будет продан на аукционе. Каждый экземпляр подписан директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским с указанием места, даты и точного времени подписания.

Все вырученные с продаж деньги перейдут Эрмитажу.

«Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском, — рассказал Пиотровский. — Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где по сути все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае – чувство причастности к Великому музею».

Аукцион на Binance NFT начнется 31 августа в 15:00 и продлится до 7 сентября 15:00. Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет 10 тысяч BUSD, цифровой валюты, привязанной к доллару США в соотношении 1:1.

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Фото на обложке: Dreamer Company / Shutterstock

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