HeadHunter объявил о выкупе своих акций

Рекрутинговый сервис HeadHunter объявил о выкупе акций и ADS кипрской Headhunter Group PLC. Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей с учетом «налога на выход» в 10%.

Бумаги хранятся за пределами российской инфраструктуры. Держателям предлагают выкупить их или обменять на вновь выпущенные акции, пишет РБК.



Компания предложила приобрести чуть более 14,64 млн (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не одобрят на собрании акционеров, и чуть более 26,68 млн (52,7%), если изменения все же утвердят.

Предложенная стоимость уже учитывает требование 50% скидки к рыночной цене бумаг компании, которую определил независимый оценщик. В предложении сервиса говорится, что оно обусловлено покупкой 20% от общего количества бумаг, так как это «является требованием одобрения правительственной комиссии и получением разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на уплату налога на выбытие».



Как только предложение завершится, компания собирается провести листинг своих акций на Мосбирже. При этом торги ADS на этой площадке и «СПБ Бирже» завершатся.



HeadHunter также планирует начать редомициляцию, однако для этого требуется одобрение 75% держателей бумаг, присутствующих на собрании акционеров.

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