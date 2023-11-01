HeadHunter объявил о выкупе своих акций

Рекрутинговый сервис HeadHunter объявил о выкупе акций и ADS кипрской Headhunter Group PLC. Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей с учетом «налога на выход» в 10%.
Бумаги хранятся за пределами российской инфраструктуры. Держателям предлагают выкупить их или обменять на вновь выпущенные акции, пишет РБК.
Компания предложила приобрести чуть более 14,64 млн (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не одобрят на собрании акционеров, и чуть более 26,68 млн (52,7%), если изменения все же утвердят.
Предложенная стоимость уже учитывает требование 50% скидки к рыночной цене бумаг компании, которую определил независимый оценщик. В предложении сервиса говорится, что оно обусловлено покупкой 20% от общего количества бумаг, так как это «является требованием одобрения правительственной комиссии и получением разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США на уплату налога на выбытие».
Как только предложение завершится, компания собирается провести листинг своих акций на Мосбирже. При этом торги ADS на этой площадке и «СПБ Бирже» завершатся.
HeadHunter также планирует начать редомициляцию, однако для этого требуется одобрение 75% держателей бумаг, присутствующих на собрании акционеров.
Фото на обложке: nikkimeel /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые высокооплачиваемые вакансии октября в стартапах
- 2 Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в стартапах
- 3 Стартапы познакомятся с инвесторами на конкурсе питчей hh Ventures
- 4 Самые высокооплачиваемые вакансии августа в стартапах
- 5 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в стартапах
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2023
01 ноября 2023
01 ноября 2023