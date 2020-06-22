HeadHunter и ЦИАН запустили проект с данными по рынку труда в различных отраслях

Российские онлайн-платформы по поиску работы, персонала и недвижимости HeadHunter и ЦИАН совместно с агентством Shishki collective запустили онлайн-проект «Как там today» , где можно узнать о состоянии рынка труда. Об этом Rusbase сообщили в HeadHunter.

На сайте проекта представлена информация об изменении ключевых показателей рынков труда и недвижимости в период самоизоляции и после нее. Ожидается, что площадка поможет людям разобраться в быстро меняющихся процессах и трендах в различных сферах.

Информация основана на аналитических данных, представлена в формате дашборда, сопровождается советами для пользователя.

В настоящее время доступны данные по изменению спроса и предложения на рынке труда, динамике зарплатных предложений, выгодным предложениям по ипотеке или аренде квартиры и прогнозам относительно стоимости жилья, о цифровых пространствах и внедрении новых технологий защиты от вирусов.

Пул участников проекта открытый, компании-лидеры в своих отраслях могут создавать и наполнять информационные разделы по рынкам, на которых они работают.

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