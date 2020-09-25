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HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в IT в сентябре

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Рекрутинговая платформа HeadHunter по просьбе Rusbase составила список самых высокооплачиваемых вакансий в IT в сентябре. Всего, по данным платформы, в период с января по август 2020 года число вакансий в профобласти «IT, интернет» составило 471,5 тысячи, что на 3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в IT в сентябре

Топ-10 вакансий в IT:

  1. C++ developer в think-cell (Берлин), от 6 250 до 10 000 евро до вычета налогов
  2. Android / С++ разработчик в MetaQuotes Software Corp. (Лимассол), от 4 000 до 5 000 евро на руки
  3. CI Engineer в NetworkOptix (Москва), от $5 тысяч на руки
  4. Data Scientist (middle or senior) в «Раблз» (Москва), до 500 тысяч рублей до вычета налогов
  5. Frontend Angular developer в Just Food (Москва), до 220 тысяч рублей на руки
  6. Senior back-end (Node.js) developer в «ОнТаргет Лабс» (Санкт-Петербург), от $4 500 до $5 500 до вычета налогов
  7. Senior C++ Engineer в Tango Me (Санкт-Петербург), от $5 000 до $6 000 до вычета налогов
  8. Senior Data Engineer / Data Analyst в Flare Build Systems, Inc. (Москва), от $4 500 до вычета налогов
  9. Software Architect (remote) в bountysourcing (Воронеж), до 6 000 евро на руки
  10. Ведущий разработчик/разработчик C++/Qt (GUI Team, VMS) в NetworkOptix (Москва), от $4 000 на руки

В топ-10 отраслей по числу открытых вакансий для IT-специалистов в 2020 году вошли:

  1. Информационные технологии, системная интеграция, интернет — 39%
  2. Телекоммуникации, связь — 9%
  3. Финансовый сектор — 8%
  4. Услуги для бизнеса — 7%
  5. Розничная торговля — 7%
  6. СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование — 4%
  7. Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника — 4%
  8. Товары народного потребления (непищевые) — 3%
  9. Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование — 3%
  10. Образовательные учреждения — 2%

Требования к высшему или среднему профессиональному образованию указано в каждой пятой вакансии в IT.

По состоянию на конец августа 2020 года, медианное значение предлагаемых зарплат в профобласти «IT, интернет» составило 53,3 тысячи рублей, что на 1% выше, чем в августе 2019 года. Медианное значение ожидаемых зарплат у IT-специалистов составило 63,8 тысячи рублей, что на 3% ниже, чем в августе прошлого года.

Конкуренция на рынке труда среди IT-специалистов остается одной из самых низких. Так, по данным HeadHunter, за период с января по август 2020 года она составила 3,3 резюме на 1 вакансию (против 2,7 годом ранее). Пиковое значение конкуренции – 4 резюме на 1 вакансию – пришлось на апрель и май, однако, к августу значение опустилось до 3.

Фото: Unsplash

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