Рекрутинговая платформа HeadHunter по просьбе Rusbase составила список самых высокооплачиваемых вакансий в IT в сентябре. Всего, по данным платформы, в период с января по август 2020 года число вакансий в профобласти «IT, интернет» составило 471,5 тысячи, что на 3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в IT в сентябре