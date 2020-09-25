HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в IT в сентябре
Рекрутинговая платформа HeadHunter по просьбе Rusbase составила список самых высокооплачиваемых вакансий в IT в сентябре. Всего, по данным платформы, в период с января по август 2020 года число вакансий в профобласти «IT, интернет» составило 471,5 тысячи, что на 3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Топ-10 вакансий в IT:
- C++ developer в think-cell (Берлин), от 6 250 до 10 000 евро до вычета налогов
- Android / С++ разработчик в MetaQuotes Software Corp. (Лимассол), от 4 000 до 5 000 евро на руки
- CI Engineer в NetworkOptix (Москва), от $5 тысяч на руки
- Data Scientist (middle or senior) в «Раблз» (Москва), до 500 тысяч рублей до вычета налогов
- Frontend Angular developer в Just Food (Москва), до 220 тысяч рублей на руки
- Senior back-end (Node.js) developer в «ОнТаргет Лабс» (Санкт-Петербург), от $4 500 до $5 500 до вычета налогов
- Senior C++ Engineer в Tango Me (Санкт-Петербург), от $5 000 до $6 000 до вычета налогов
- Senior Data Engineer / Data Analyst в Flare Build Systems, Inc. (Москва), от $4 500 до вычета налогов
- Software Architect (remote) в bountysourcing (Воронеж), до 6 000 евро на руки
- Ведущий разработчик/разработчик C++/Qt (GUI Team, VMS) в NetworkOptix (Москва), от $4 000 на руки
В топ-10 отраслей по числу открытых вакансий для IT-специалистов в 2020 году вошли:
- Информационные технологии, системная интеграция, интернет — 39%
- Телекоммуникации, связь — 9%
- Финансовый сектор — 8%
- Услуги для бизнеса — 7%
- Розничная торговля — 7%
- СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование — 4%
- Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника — 4%
- Товары народного потребления (непищевые) — 3%
- Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование — 3%
- Образовательные учреждения — 2%
Требования к высшему или среднему профессиональному образованию указано в каждой пятой вакансии в IT.
По состоянию на конец августа 2020 года, медианное значение предлагаемых зарплат в профобласти «IT, интернет» составило 53,3 тысячи рублей, что на 1% выше, чем в августе 2019 года. Медианное значение ожидаемых зарплат у IT-специалистов составило 63,8 тысячи рублей, что на 3% ниже, чем в августе прошлого года.
Конкуренция на рынке труда среди IT-специалистов остается одной из самых низких. Так, по данным HeadHunter, за период с января по август 2020 года она составила 3,3 резюме на 1 вакансию (против 2,7 годом ранее). Пиковое значение конкуренции – 4 резюме на 1 вакансию – пришлось на апрель и май, однако, к августу значение опустилось до 3.
Фото: Unsplash
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