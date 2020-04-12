HeadHunter запустил сервис временного трудоустройства сотрудников

Платформа поиска работы и сотрудников HeadHunter запустила специальный сервис для временного трудоустройства персонала из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

В пилотном проекте принимают участие вакансии от маркетплейсов Ozon и Wildberries. В поисковой выдаче на сайте HeadHunter появился специальный раздел «Временная работа» с наиболее востребованными вакансиями от маркетплейсов.

В дальнейшем в сервисе станут доступны предложения временной работы и от других компаний, испытывающих потребность в краткосрочном найме персонала.

Соискатели, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от эпидемии, рассматриваются на вакансии временной работы в приоритетном порядке. Участвовать в аутплейсмент-сервисе и получить соответствующую маркировку своих вакансий могут компании из любых сфер бизнеса и регионов страны.

Об условиях и сроках найма на временную работу стороны договариваются напрямую.

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