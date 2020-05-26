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HeadHunter бесплатно разместит 20 тысяч вакансий малого и среднего бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter выделит 20 тысяч вакансий на поддержку найма персонала в компаниях, относящихся к микро, малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в сообщении компании.

HeadHunter бесплатно разместит 20 тысяч вакансий малого и среднего бизнеса

Каждая новая компания из сферы МСБ со всей России, прошедшая регистрацию на hh.ru с 26 мая по 30 июня 2020 года получит возможность бесплатно опубликовать вакансию в виде «Стандарт плюс».

Воспользоваться ей можно в течение одного календарного года. Вакансия размещается на срок 30 дней и автоматически поднимается в поиске каждые три дня.

«Hh.ru понимает, что ресурсы у малого и среднего бизнеса сейчас ограничены <…> поэтому hh.ru дает возможность найти новых сотрудников без затрат. Вакансия будет доступна в течение года с момента начисления, и ее можно опубликовать в любой момент, когда наступит потребность в найме сотрудников», — говорится в сообщении.

С середины мая на рынке труда наблюдается умеренный восстановительный тренд по сравнению с апрелем. Так, по данным HeadHunter, за вторую неделю мая количество открытых вакансий в России выросло на 6% по сравнению с предыдущим периодом, а за третью неделю мая – на 11%.

Фото: Unsplash

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