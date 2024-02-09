Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

С 1994 по 2003 гг. Жуков работал в IBS, занимал сначала пост директора дивизиона сетевых решений, затем замгенерального директора. До 2006 года был старшим управляющим ООО «Гелиос Компьютерс». В 2007 году был занят в «Сибуре» на должности руководителя корпоративного проекта и проектного офиса.

Жуков также был членом совета директоров HH и сервиса объявлений недвижимости «Циан».