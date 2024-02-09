Умер президент HeadHunter Михаил Жуков, сообщают «Ведомости» со ссылой на пресс-службу компании. Этот пост он занимал с марта 2023 года. Ранее, с 2008 по 2022 год, Жуков был генеральным директором компании.
«Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 по 2022 гг. и президента компании с марта 2023 г. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — сообщается в заявлении.
Михаил Жуков родился 10 июня 1967 года в Москве. В 1990 году окончил Московский авиационный институт, получив диплом инженера-конструктора радиоэлектроники летательных аппаратов. Позднее работал инженером в «ИнтерАтомЭнерго», а также управлял московским офисом «Софт-троник».
С 1994 по 2003 гг. Жуков работал в IBS, занимал сначала пост директора дивизиона сетевых решений, затем замгенерального директора. До 2006 года был старшим управляющим ООО «Гелиос Компьютерс». В 2007 году был занят в «Сибуре» на должности руководителя корпоративного проекта и проектного офиса.
Жуков также был членом совета директоров HH и сервиса объявлений недвижимости «Циан».
В пресс-службе HeadHunter сообщили, что уже в первые годы руководства компанией Жуков вывел ее в лидеры рынка онлайн-рекрутинга в России, позднее предприятие вошло в топ-3 крупнейших мировых сайтов по поиску работы и персонала. В 2019 году Жуков вывел компанию на биржу Nasdaq.
Жуков также является автором книги «HeadHunter: Успех неизбежен», где рассказывается история развития компании. Книга была опубликована в декабре 2023 года.
Причина смерти в заявлении не уточняется.
Фото на обложке: Unsplash
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