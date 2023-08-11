HH.ru запустил калькулятор для расчета «стоимости» навыков IT-специалистов

Сервис онлайн-рекрутинга HH.ru запустил калькулятор навыков, с помощью которого IT-специалисты смогут оценить свою реальную «стоимость» на рынке. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Айтишники смогут узнать, на какой оффер и зарплаты они могут претендовать в настоящий момент. Тем, кто уже внутри профессии, также будут даны подсказки, чему научиться, чтобы зарабатывать больше.
Сервис позволяет прогнозировать доход согласно уровню компетенций кандидата. Для создания калькулятора команда направления «Навыки» в HH.ru описала и верифицировала 46 IT-профессий и 310 навыков в них, утвердила грейды и проверила данные по зарплатам.
HH.ru планирует масштабировать калькулятор для всех профессий, внутри которых можно выделить четкие квалификационные компетенции и определить их ценность.
Фото на обложке: Unsplash
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