HH.ru запустил «Карьерный маткерплейс» с услугами менторов, консультантов и психологов

Сервис онлайн-рекрутинга HH.ru запустил «Карьерный маркетплейс», который предлагает соискателям услуги менторов, консультантов и карьерных психологов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.
Менторами стали представители различных индустрий, которые обладают высокой экспертизой. В основном это люди, работающие в крупных топовых компаниях. Они расскажут, как перейти в эту сферу и расскажут, как попасть в ту или иную команду.
Менторы расскажут, как сформировать привлекательное резюме, и проконсультируют перед собеседованием. Кроме того, такие наставники укажут на недостающие навыки и посоветуют способы их освоения.
Карьерные консультанты — это специалисты в сфере HR, их можно привлечь к решению широкого спектра задач. Они расскажут об упаковке опыта, посоветуют, как решить сложные ситуации на работе и помогут подобрать новую профессию.
Карьерные психологи оказывают помощь при конфликтах на работе, помогают предотвратить выгорание или справиться с ним, если оно уже случилось.
Кроме того, соискатели могут воспользоваться площадкой и для разрешения индивидуальных проблем. Платформа сама подберет нужного специалиста.
По словам руководителя продукта «Карьерный маркетплейс» Ольги Дмитриевой, сервис тщательно проверяет всех экспертов и выбирает тех, у кого есть опыт консультаций.
Ранее HH.ru предложил IT-специалистам калькулятор навыков, в котором они смогут оценить свою реальную «стоимость» на рынке труда.
Фото на обложке: Ilona Kozhevnikova /
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