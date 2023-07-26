HH.ru ввел для малого бизнеса гибкую ценовую модель поиска сотрудников

HH.ru предложил малому и среднему бизнесу гибкую ценовую модель размещения вакансий, которая помимо региона поиска теперь учитывает и специализацию будущего сотрудника, сообщил RB.RU представитель сервиса.
Ранее HH.ru предлагал фиксированную цену объявления, таким образом, вакансии для привлечения линейного персонала, экспертов или IT-специалистов обходились бизнесу одинаково.
Теперь стоимость публикации вакансий для разных специалистов отличается: цены на размещение вакансий для рабочих позиций стали ниже, чем на привлечение административного персонала.
Разница составит порядка 10%. На примере вакансий «Стандарт» по Москве: для IT цена составит 1799 рублей, для менеджера — 1630 рублей, для водителя — 1459 рублей.
Цена вакансии рассчитывается с учетом специализации соискателей и региона, где проводит поиск работодатель. Условия действуют для компаний, которые приобретают вакансии поштучно и маленькими пакетами до 9 штук.
В HH.ru сообщили, что и дальше будут экспериментировать с ценой и делать ее «более справедливой к роли».
Фото на обложке: Unsplash
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