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HH.ru ввел для малого бизнеса гибкую ценовую модель поиска сотрудников

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

HH.ru предложил малому и среднему бизнесу гибкую ценовую модель размещения вакансий, которая помимо региона поиска теперь учитывает и специализацию будущего сотрудника, сообщил RB.RU представитель сервиса.

HH.ru ввел для малого бизнеса гибкую ценовую модель поиска сотрудников

Ранее HH.ru предлагал фиксированную цену объявления, таким образом, вакансии для привлечения линейного персонала, экспертов или IT-специалистов обходились бизнесу одинаково. 

Теперь стоимость публикации вакансий для разных специалистов отличается: цены на размещение вакансий для рабочих позиций стали ниже, чем на привлечение административного персонала.

Разница составит порядка 10%. На примере вакансий «Стандарт» по Москве: для IT цена составит 1799 рублей, для менеджера — 1630 рублей, для водителя — 1459 рублей.

Цена вакансии рассчитывается с учетом специализации соискателей и региона, где проводит поиск работодатель. Условия действуют для компаний, которые приобретают вакансии поштучно и маленькими пакетами до 9 штук. 

В HH.ru сообщили, что и дальше будут экспериментировать с ценой и делать ее «более справедливой к роли».

Фото на обложке: Unsplash

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