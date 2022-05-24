Крупнейший в Европе производитель товаров для сна вложит 170 млн рублей в расширение бизнеса в России

Шведский концерн Hilding Anders (принадлежит американской инвесткомпании KKR) объявил о расширении бизнеса в России. Компания вложит 170 млн рублей в одноименный бренд товаров для сна и планирует открыть в 2022 году 19 офлайн-магазинов. Об этом RB.RU сообщил представитель бренда.

На конец 2021 года сеть Hilding Anders насчитывала 150 офлайн-магазинов по всей стране. В начале 2022 года компания открыла еще четыре магазина, два из которых были запущены после начала спецоперации на Украине.

До конца этого года планируется увеличить количество торговых точек еще на 15 магазинов (в совокупности будет открыто 19 в текущем году). Общая сумма инвестиций на 2022 год составит 170 млн рублей. Компания по итогам года рассчитывает получить выручку в 1,1 млрд рублей.

В 2022 году Hilding Anders уже вложила 17 млн рублей в обновление сайта, развитие продукта и маркетинг.

Hilding Anders является крупнейшим в Европе и Азии концерном по производству и продаже матрасов и товаров для сна. Компания располагает торговыми точками в 56 странах мира и 30 заводами в 20 странах Европы и Азии.

Концерн владеет 73% акций российского производителя товаров для сна Askona. Сама Hilding Anders принадлежит инвестиционной компании KKR со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

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