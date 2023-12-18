Американская Hines договорилась о продаже столичного бизнес-центра «Метрополис»

Американская инвестиционная компания Hines договорилась о продаже столичного офисного комплекса «Метрополис» на Ленинградском шоссе, узнали «Ведомости». Ранее Hines выставила на продажу аутлеты «Белая дача» и «Пулково».

Договоренность о продаже была достигнута между входящей в чешскую PPF Group компанией PPF Real Estate и американской Hines и логистическим оператором «Лидертранс».

Как рассказали источники газеты, осведомленные о ходе переговоров, сделка находится на продвинутой стадии. Сведения о комплексе исчезли с сайта чешской компании. В компании, которая является консультантом в сделке, отметили, что «покупателем объекта станет российский инвестиционный фонд.

В 2015 году инвестфонд Hines Russia & Poland Fund и PPF Real Estate выкупили два из трех корпусов бизнес-центра, а спустя еще три года компании приобрели третий корпус.

В 2022 году после начала кризиса и введения антироссийских санкций бизнес-комплекс решили продать, отмечают консультанты. Они добавляют, что для сделки уже создано новое юрлицо — «БЦ на Войковской». Компания зарегистрирована в августе 2023 года.

По словам бизнес-партнера NF Group Станислава Бибика, стоимость комплекса может составлять 25–30 млрд рублей. Руководитель деппартамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает объект примерно в 34–36 млрд рублей.

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