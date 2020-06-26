Softline Venture Partners и YellowRockets купили 13% российской IT-компании HintEd

Российский разработчик системы для быстрого освоения корпоративного ПО HintEd привлек инвестиций от венчурного фонда Softline Venture Partners и YellowRockets. Об этом сообщается в пресс-релизе Softline.

По условиям сделки инвесторы получат долю 13%: Softline Venture Partners — 10% от стоимости компании, YellowRockets — 3%. Сумма инвестиций не раскрывается.

HintEd — стартап в сфере Digital Adoption. Его платформа помогает адаптировать клиентов или сотрудников для работы с ПО с помощью интерактивных подсказок. Помимо подсказок, HintEd позволяет создавать обучающие сценарии под бизнес-процессы, характерные для конкретной компании и ПО.

«Мы приняли решение об инвестициях в HintEd в самый разгар пандемии коронавируса, когда компаниям нужно было быстро перевести сотрудников на удаленную работу, помочь им в освоении большого количества непривычных цифровых инструментов, и когда очное обучение новому ПО было невозможно. Тренд на постоянное внедрение и создание нового ПО различными компаниями наложится на тенденцию к удаленной работе», — считает руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская.

Привлеченные инвестиции компания планирует потратить на дальнейшее технологическое развитие платформы, а также на выход на зарубежные рынки.

По всему миру более 100 млн человек, которые работают в офисах и кому постоянно нужна удобная поддержка в корпоративных системах, оценивает CEO YellowRockets Сергей Богданов. По его словам, популярные digital adoption-решения, такие как Walkme, стоят от $3 в месяц на каждого сотрудника и работают в основном на западных рынках.

Среди клиентов HintEd — «Уралсиб», ВТБ, «Открытие», «Мегафон». Срок окупаемости решения для крупных компаний-заказчиков составляет три месяца.

Фото: HintEd