Четверть россиян хотели бы запретить начальству нанимать на работу родственников

Более четверти (26,5%) сотрудников российских компаний считают, что руководители не должны приводить своих родственников в компанию, даже если они хорошие специалисты, поскольку это может навредить отношениям в коллективе. Об этом говорится в исследовании компании «Мегаплан».

Но абсолютное большинство опрошенных (73,5%) все же считают главным компетенции и опыт потенциального кандидата, а не его связи с начальством.

Более трети (36,93%) сотрудников российских компаний уверены, что при найме для родственников руководства компаний должны быть введены жесткие критерии отбора. Около 15% опрошенных выступили против найма близкого человека на руководящую должность со стороны начальника.

69,3% опрошенных рассказали, что им доводилось работать с родственниками начальства.

Около 14% участников исследования признались, что договаривались с начальством о трудоустройстве членов своей семьи, а 28,5% сотрудников рассказали, что их родственников на работу нанимал работодатель самостоятельно. При этом каждый пятый респондент (20,38%) отметил, что ни при каких условиях не рекомендовал бы близкого человека начальству.

Опрос проводился среди 1850 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

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