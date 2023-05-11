Почти 70% российских компаний планируют ежемесячно нанимать до 10 новых сотрудников

Большинство российских компаний имеют потребность в привлечении до 10 новых сотрудников каждый месяц, показал опрос сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру», который есть в распоряжении RB.RU.
Средняя ежемесячная потребность компаний в новых сотрудниках:
- о необходимости нанимать до 10 новых работников сообщили 67%,
- четверть (26%) компаний нуждаются в 11–50 новых кадрах в месяц,
- 3% компаний нужно 51–100 новых кандидатов на должность,
- примерно 2% компаний нужно 100–500 новых сотрудников и стольким же — более 500 кадров в месяц.
В «СберПодборе» и «Работе.ру» уточнили RB.RU, что отрасли, которым необходимо большое число кадров — это агропром, промышленность, торговля и ритейл.
Средний ежемесячный бюджет компаний на поиск сотрудников
- 60% компаний в России выделяют на поиск сотрудников менее 50 тыс. рублей в месяц, а 16% — от 50 до 100 тыс. рублей,
- по 2% респондентов тратят на подбор кадров от 100 до 200 тыс. рублей и от 200 до 500 тыс. рублей в месяц,
- только 1% компаний выделяет на поиск более 500 тыс. рублей,
- у 19% бюджет на подбор персонала всегда разный.
В исследовании приняли участие около 300 работодателей «Работа.ру» и «СберПодбор» из всех регионов России. Опрос проводился в апреле 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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