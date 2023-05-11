Почти 70% российских компаний планируют ежемесячно нанимать до 10 новых сотрудников

Большинство российских компаний имеют потребность в привлечении до 10 новых сотрудников каждый месяц, показал опрос сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру», который есть в распоряжении RB.RU.

Средняя ежемесячная потребность компаний в новых сотрудниках:

о необходимости нанимать до 10 новых работников сообщили 67%,

четверть (26%) компаний нуждаются в 11–50 новых кадрах в месяц,

3% компаний нужно 51–100 новых кандидатов на должность,

примерно 2% компаний нужно 100–500 новых сотрудников и стольким же — более 500 кадров в месяц.

В «СберПодборе» и «Работе.ру» уточнили RB.RU, что отрасли, которым необходимо большое число кадров — это агропром, промышленность, торговля и ритейл.

Средний ежемесячный бюджет компаний на поиск сотрудников

60% компаний в России выделяют на поиск сотрудников менее 50 тыс. рублей в месяц, а 16% — от 50 до 100 тыс. рублей,

по 2% респондентов тратят на подбор кадров от 100 до 200 тыс. рублей и от 200 до 500 тыс. рублей в месяц,

только 1% компаний выделяет на поиск более 500 тыс. рублей,

у 19% бюджет на подбор персонала всегда разный.

В исследовании приняли участие около 300 работодателей «Работа.ру» и «СберПодбор» из всех регионов России. Опрос проводился в апреле 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash