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Почти 70% российских компаний планируют ежемесячно нанимать до 10 новых сотрудников

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Большинство российских компаний имеют потребность в привлечении до 10 новых сотрудников каждый месяц, показал опрос сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру», который есть в распоряжении RB.RU.

Почти 70% российских компаний планируют ежемесячно нанимать до 10 новых сотрудников

Средняя ежемесячная потребность компаний в новых сотрудниках:

  • о необходимости нанимать до 10 новых работников сообщили 67%,
  • четверть (26%) компаний нуждаются в 11–50 новых кадрах в месяц,
  • 3% компаний нужно 51–100 новых кандидатов на должность,
  • примерно 2% компаний нужно 100–500 новых сотрудников и стольким же — более 500 кадров в месяц.

В «СберПодборе» и «Работе.ру» уточнили RB.RU, что отрасли, которым необходимо большое число кадров — это агропром, промышленность, торговля и ритейл.

Средний ежемесячный бюджет компаний на поиск сотрудников

  • 60% компаний в России выделяют на поиск сотрудников менее 50 тыс. рублей в месяц, а 16% — от 50 до 100 тыс. рублей,
  • по 2% респондентов тратят на подбор кадров от 100 до 200 тыс. рублей и от 200 до 500 тыс. рублей в месяц,
  • только 1% компаний выделяет на поиск более 500 тыс. рублей,
  • у 19% бюджет на подбор персонала всегда разный.

В исследовании приняли участие около 300 работодателей «Работа.ру» и «СберПодбор» из всех регионов России. Опрос проводился в апреле 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

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