Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

H&M объявила об уходе из России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Крупнейший мировой ритейлер одежды H&M сообщил о начале процесса сворачивания бизнеса в России. Магазины компании не работают в стране с марта.

H&M объявила об уходе из России

H&M объяснила решение «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». 

Компания собирается временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки продукции. Сроки распродажи не указываются.

«Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — сообщила гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

H&M работал в России с 2009 года, ритейлер открыл в стране более 150 точек. Компания решила приостановить продажи в стране на фоне российской спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  2. 2 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
  3. 3 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
  4. 4 9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний
  5. 5 Уроки пандемии: что объединяет кризисы 2022 и 2020 и как бизнесу с этим справиться
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2022

Sovcombank Challenge 2022

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ