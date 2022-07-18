H&M объявила об уходе из России

Крупнейший мировой ритейлер одежды H&M сообщил о начале процесса сворачивания бизнеса в России. Магазины компании не работают в стране с марта.

H&M объяснила решение «операционными проблемами и непредсказуемым будущим».

Компания собирается временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки продукции. Сроки распродажи не указываются.

«Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — сообщила гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

H&M работал в России с 2009 года, ритейлер открыл в стране более 150 точек. Компания решила приостановить продажи в стране на фоне российской спецоперации на Украине.

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