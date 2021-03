Китайские приложения выступили против H&M, Nike и других брендов из-за отказа от хлопка из Синьцзяна

Приложение для вызова такси Didi Chuxing удалило из поиска магазины H&M на карте во всех крупных городах Китая, сообщает Reuters. Alibaba, сервис для покупок Meituan и поисковая система Baidu Inc также удалили шведского ритейлера из своих списков выдачи. С похожей реакцией также столкнулись другие зарубежные бренды, в том числе Burberry Group PLC, Nike Inc, в которую входят New Balance, Under Armour, Tommy Hilfiger и Converse, Adidas, Uniqlo и другие.

Западные правительства и правозащитные группы обвинили Китай в использовании рабского труда и пытках по отношению к мусульманам-уйгурам, которые выращивали хлопок в Синьцзяне. H&M сообщила об отказе от использования хлопка из региона на фоне сообщений о пытках рабочих. Об аналогичных решениях заявили другие производители одежды. Пекин отвергает обвинения в нарушении трудовых норм.

Ранее в китайских социальных сетях прошли кампании, в которых известные спикеры выступили против брендов, отказавшихся закупать хлопок. Около 30 представителей кино- и музыкальной индустрий заявили о прекращении сотрудничества с брендами. Они делились записями с хэштегом «Я поддерживаю хлопок Синьцзяна». Китайские пользователи соцсетей поддержали решения актеров и музыкантов расторгнуть рекламные контракты с брендами, отметив патриотизм.

США и другие западные страны ввели санкции в отношении Китая в связи с содержанием в регионе трудовых лагерей. Власти Китая утверждают, что «центры профессионального обучения» в Синьцзяне предназначены для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

В декабре правительство США заявило, что заблокирует импорт хлопка, произведенного в Синьцзяне, из-за опасений, что он «мог быть получен рабским трудом как пример наиболее вопиющего нарушения прав человека, которое существует сегодня».

Синьцзян — крупнейший регион Китая, где производится около пятой части хлопка в мире.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Anson_shutterstock / Shutterstock