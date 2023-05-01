Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мебельный ритейлер Hoff открыл первую собственную дизайн-студию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мебельный ритейлер Hoff 1 мая открыл в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве первую собственную студию планирования кухонь и гардеробных систем. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Мебельный ритейлер Hoff открыл первую собственную дизайн-студию

Посетители могут обратиться к консультантам и с их помощью создать персонализированный дизайн-проект, подобрать мебель и другие товары под свой запрос и бюджет.

 

Студия Hoff будет работать с воскресенья по четверг с 10:00-22:00 и с пятницы по субботу с 10:00-23:00. 

Также в студии можно будет сразу оформить заказ, приобрести товары в кредит и рассрочку или заказать доставку из интернет-магазина на дом. 

Дизайн-студии также развивала ушедшая из России IKEA. У компании их было около десяти.

Фото: Пресс-служба Hoff

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-5 ошибок при выборе mobile-marketing стратегии
  2. 2 Как рекламировать мебель в «Дзене»: секреты Leroy Merlin, Hoff, Askona
  3. 3 Михаил Кучмент (Hoff): «Если захотим привлечь инвестиции, к нам выстроится очередь»
  4. 4 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  5. 5 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
DeepFoodTech Conference
Кто производит еду будущего?
Узнать

ВОЗМОЖНОСТИ

01 мая 2023

ChemLab

01 мая 2023

«Новатор Москвы»

03 мая 2023

Стажировка в VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

«Автономный ChatGPT»: что такое AutoGPT и почему о нем все говорят

Колонки

«Я не хочу ничего решать, я хочу дашборд»: как аналитическая безграмотность ставит точку на BI-проектах

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Настройки по умолчанию, которые нужно отключить прямо сейчас

Истории

Какие языки программирования учить для работы с AI?