Мебельный ритейлер Hoff открыл первую собственную дизайн-студию

Мебельный ритейлер Hoff 1 мая открыл в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве первую собственную студию планирования кухонь и гардеробных систем. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.
Посетители могут обратиться к консультантам и с их помощью создать персонализированный дизайн-проект, подобрать мебель и другие товары под свой запрос и бюджет.
Студия Hoff будет работать с воскресенья по четверг с 10:00-22:00 и с пятницы по субботу с 10:00-23:00.
Также в студии можно будет сразу оформить заказ, приобрести товары в кредит и рассрочку или заказать доставку из интернет-магазина на дом.
Дизайн-студии также развивала ушедшая из России IKEA. У компании их было около десяти.
Фото: Пресс-служба Hoff
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