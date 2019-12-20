Один из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома в России Hoff впервые начал онлайн-продажи через маркетплейс, партнером стала площадка goods.ru, входящая в группу «М.видео-Эльдорадо». Об этом сообщают «Ведомости».

До сих пор Hoff продавал через собственные офлайн- и онлайн-магазины, уточнил изданию совладелец и вице-президент Hoff Михаил Кучмент.

Hoff пока продает на goods.ru только малогабаритные товары – всего более 15 тысяч товаров: бытовую химию, интерьерные вещи, небольшую мебель – стулья, комоды и прочее. Крупногабаритные вещи, например, диваны или шкафы, пока не будут продаваться на маркетплейсе, но в будущем это планируется, сказал Кучмент.

Пока заказать товары Hoff можно c самовывозом: выбрать товары на площадке, зарезервировать их и забрать в течение часа в офлайн-магазине Hoff. Сейчас к сервису подключено 13 магазинов Hoff в Москве и области, остальные присоединятся в 1 квартале 2020 года, уточнил представитель goods.ru.

Основанная Кучментом и Александром Зайонцем сеть Hoff – второй после ИКЕА продавец мебели и товаров для домашнего интерьера в России: она управляет 43 розничными точками.

ИКЕА не сотрудничает с маркетплейсами и на ближайшие годы таких планов нет, сообщил ее представитель.

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