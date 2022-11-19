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Основательницу Theranos приговорили к 11 годам тюрьмы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основательницу скандально известного стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы. Ее признали виновной в обмане инвесторов и мошенничестве. Холмс также обязали выплатить штраф в размере $400 млн.

Основательницу Theranos приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд в США приговорил Элизабет Холмс к 11 годам и 3 месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и заговоре, сообщает CNN. Холмс начнет отбывать срок 27 апреля 2023 года. Суд также назначил Холмс штраф в размере $400 млн.

Обвинение рассчитывало на более строгое наказание для основательницы Theranos. Министерство юстиции США просило приговорить Холмс к 15 годам лишения свободы и назначить ей штраф в размере $800 млн.

Суд признал 38-летнюю Элизабет Холмс виновной в мошенничестве и заговоре с целью обмана инвесторов. Основанный ей стартап предлагал инновационные приборы для мгновенного анализа крови из пальца. На деле решение Theranos оказалось пустышкой.

Элизабет Холмс в 2014 году стала самой молодой женщиной-миллиардером, заработавшей состояние самостоятельно. Forbes оценивал ее состояние в $4,5 млрд как стоимость половины акций принадлежащего ей стартапа Theranos, однако на данный момент стоимость активов Холмс равны нулю.

Фото на обложке: astroinfinity

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