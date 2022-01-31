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Россияне стали активно скупать бытовую технику

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В начале января граждане России начали активно покупать крупную и мелкую бытовую технику. Продажи товаров этой категории на «AliExpress Россия» в штуках выросли в 3,4 раза.

Россияне стали активно скупать бытовую технику

Продажи стиральных машин увеличились в пять раз, холодильников и духовых шкафов — в 4,4 раза, посудомоечных машин — в 2,6 раза. Продажи мелкой бытовой техники от российских продавцов выросли в 1,4 раза, сообщили «Известия» со ссылкой на ритейлеров и маркетплейсы.

Категория «Электрика и освещение» в «Ситилинке» увеличилась на 217% в количестве заказов 21-24 января по сравнению с прошлым годом

Россияне также стали чаще интересоваться кухонными приборами (+65%), вырос спрос и на отдельно стоящую крупную бытовую технику — на 42%. Продажи мелкой бытовой техники на Ozon увеличились с начала нового года на 79% год к году, крупной — на 47%.

Ритейлеры и маркетплейсы связывают это с обострением эпидемической обстановки в стране и мире. Ажиотажный спрос, по словам их представителей, можно объяснить как началом нового периода удаленной работы, так и желанием обустроить дом во время карантина.

К лету  цены на технику, а также бытовую химию могут подскочить на 20–30%, спрогнозировали эксперты. Производители, по их словам, могут включить в стоимость продукции курс, который значительно превышает нынешний.

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Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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