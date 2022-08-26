Банк «Хоум Кредит» стал полностью российской компанией. Сам банк («Хоум Кредит энд Финанс Банк») выкупил долю в 49,5% у международной группы Home Credit N.V. Смена собственника не отразится на операционной деятельности организации, уточнили в банке.

О сделке сообщили в пресс-службе «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Там подчеркнули, что выход иностранного акционера произошел за счет собственных средств банка.

Международная группа Home Credit N.V. продала свою долю в 49,5% в банке «Хоум Кредит» самому банку – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

«Смена собственника никак не отразится на нашей операционной деятельности. Банк находится в отличном финансовом состоянии», – отметил председатель правления банка «Хоум Кредит» Александр Скабара.

Группа PPF и Home Credit продали свои российские активы и «дочек» в мае. В результате сделки долю в 49,5% перешла российским инвесторам. Долю в 50,5% в дочерних предприятиях в России PPF Group продала в июне за 26,4 млрд рублей. Оставшаяся долю будет продана за 16,4 млрд рублей, процесс планируют завершить к ноябрю 2023 года.

Банком «Хоум Кредит» интересовалась АФК «Система», но стороны не договорились об условиях.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock