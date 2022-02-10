АФК «Система» передумала покупать «Хоум Кредит» — не договорились о цене

АФК «Система» передумала покупать банк «Хоум Кредит» у чешской финансовой группы PPF Group. Стороны не договорились о цене и перспективах выхода на новый рынок. Теперь доподлинно неизвестно, открыт ли еще «Хоум Кредит» для переговоров о продаже бизнеса.
О том, что сделка между АФК «Системой» и банком «Хоум Кредит» не состоится, первыми сообщили Frank Media.
По информации издания, сторонам не удалось договориться о цене продажи бизнеса. Споры также вызвал вопрос выхода на казахстанский рынок и его необходимость. На возникновение разногласий повлияли недавние протесты в Казахстане.
По одной информации, «Хоум Кредит» все еще рассматривает возможность продажи. По другой информации, банк прекратил все переговоры о продаже бизнеса и намерен развиваться внутри своего владельца – чешской финансовой группы PPF Group. Представители АФК «Система» и банка «Хоум Кредит» не комментируют ситуацию.
«Хоум Кредит» выставили на продажу в октябре прошлого года. Владелец банка к тому времени нашел потенциального покупателя – венгерскую группу OTP Group.
Новости о том, что АФК «Система» ведет переговоры о покупке банка, появились в январе текущего года. Сумму сделки оценивали в 1 млрд евро.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке:
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые интересные венчурные сделки России за неделю: обзор
- 2 «Ленту» покинул второй топ-менеджер за неделю
- 3 Lenovo, Acer и Asus названы самыми популярными брендами компьютеров в России
- 4 В России создадут национальный репозиторий для хранения программ
- 5 Стартап Ninetales привлек $250 тысяч на платформу токенизации творчества Web 3.0
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022