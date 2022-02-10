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АФК «Система» передумала покупать «Хоум Кредит» — не договорились о цене

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

АФК «Система» передумала покупать банк «Хоум Кредит» у чешской финансовой группы PPF Group. Стороны не договорились о цене и перспективах выхода на новый рынок. Теперь доподлинно неизвестно, открыт ли еще «Хоум Кредит» для переговоров о продаже бизнеса.

АФК «Система» передумала покупать «Хоум Кредит» — не договорились о цене

О том, что сделка между АФК «Системой» и банком «Хоум Кредит» не состоится, первыми сообщили Frank Media.  

По информации издания, сторонам не удалось договориться о цене продажи бизнеса. Споры также вызвал вопрос выхода на казахстанский рынок и его необходимость. На возникновение разногласий повлияли недавние протесты в Казахстане.

По одной информации, «Хоум Кредит» все еще рассматривает возможность продажи. По другой информации, банк прекратил все переговоры о продаже бизнеса и намерен развиваться внутри своего владельца – чешской финансовой группы PPF Group. Представители АФК «Система» и банка «Хоум Кредит» не комментируют ситуацию.

«Хоум Кредит» выставили на продажу в октябре прошлого года. Владелец банка к тому времени нашел потенциального покупателя – венгерскую группу OTP Group.

Новости о том, что АФК «Система» ведет переговоры о покупке банка, появились в январе текущего года. Сумму сделки оценивали в 1 млрд евро.

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Фото на обложке: idei biznes

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