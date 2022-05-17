PPF и Home Credit объявили о продаже своих банковских активов в России

Чешская PPF и голландская Home Credit подписали соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе частных инвесторов во главе с председателем совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Иван Тырышкин сыграл важную роль в формировании основ современных финансовых рынков России в качестве генерального директора Фондовой биржи РТС. Иван выступал инвестором и развивал целый ряд известных российских финтех-компаний, в том числе является одним из основателей СПБ Биржи», — говорится в сообщении.

Сейчас Тырышкин возглавляет совет директоров СПБ Биржи, а также является одним из ее крупнейших акционеров.

В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, «дочка» ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФБ), будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.

PPF Group работает в 25 странах, инвестирует в различные сектора, включая финансовые услуги, телеком, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг. Активы группы достигают €40,3 млрд, число сотрудников по всему миру — 80 тыс. человек.

Home Credit Group — глобальный игрок на рынке потребительского кредитования, работает в девяти странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Юго-Восточной Азии, а также в Индии и Китае. Штаб-квартира находится в Праге. Компания предлагает целевые кредиты без обеспечения, кредиты наличными и возобновляемые кредитные продукты как онлайн, так и в партнерских розничных магазинах.

«Дочка» Home Credit в России — ХКФ банк (Банк «Хоум кредит»), работающий под этим брендом с 2002 года. Клиентская база банка насчитывает более 36 млн человек. Чешская PPF Group также контролирует «Хоум Кредит».

О планируемой продаже «Хоум Кредита» стало известно в октябре 2021 года, спустя несколько месяцев после гибели основателя PPF Group Петра Келлнера в авиакатастрофе. В числе претендентов называлась венгерская OTP Group.

В январе 2022 года стало известно, что переговоры о покупке банка «Хоум Кредит» ведут структуры АФК «Система». Сумма сделки оценивалась в €1 млрд. Позднее переговоры были приостановлены — сообщалось, что стороны не договорились о цене и перспективах выхода на новый рынок.

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