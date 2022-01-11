АФК «Система» стала претендентом на покупку банка «Хоум Кредит»

Структуры АФК «Система» ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», который контролирует чешская PPF Group.
О возможной продаже банка «Хоум Кредит» стурктурам АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова сообщило РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Сумма сделки оценивается в €1 млрд, переговоры близки к завершению.
Бренд банка будет сохранен, а новый финансовый актив может быть передан в собственность мобильному оператору МТС.
В будущем не исключен обмен активами между банком «Хоум Кредит» и «МТС Банком», который уже работает в структуре «Системы».
На завершение переговоров влияет ситуация в Казахстане, где у «Хоум Кредита» работает крупный дочерний банк.
В АФК «Система» заявили, что инвестиционная компания постоянно прорабатывает различные варианты. В «Хоум Кредит» не стали комментировать «рыночные слухи».
О планируемой продаже «Хоум Кредита» стало известно в октябре 2021 года, спустя несколько месяцев после гибели основателя PPF Group Петра Келлнера в авиакатастрофе. В числе претендентов называлась венгерская OTP Group.
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Фото на обложке: Unsplash
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