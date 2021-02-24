Взял пример со Сбера? Банк «Хоум Кредит» готовится к ребрендингу и созданию экосистемы

В январе 2020 года банк «Хоум Кредит» подал заявки на регистрацию торговой марки «Хоум Банк» и ее английской версии Home Bank, выяснил RB.ru. Видимо, банк готовится к ребрендингу и намерен сократить свое название.

Этот шаг похож на решение Сбербанка, который в сентябре прошлого года стал «Сбером» и представил множество сервисов и продуктов для своей экосистемы.

Можно предположить, что убирая слово «кредит» из названия, банк намерен стать более универсальным для клиентов. Эту же тенденцию подтверждают поданные организацией заявки на регистрацию товарных знаков для ряда сервисов будущей собственной экосистемы.

Так, банк «Хоум Кредит» готовится предложить телевизионное решение «ХоумТВ», программное обеспечение «ХоумГоу» и «ХоумДрайв», финансовый продукт для детей «ХоумКидс».

Кроме того, банк планирует развивать продукты в сфере лизинга, страхования, инвестиций, путешествий и брокерского дела. Наконец, кредитная организация подала заявки на регистрацию торговых марок «ХоумШоп» и «ХоумМаркет», что потенциально может стать новой торговой интернет-платформой или развитием продажи товаров в рассрочку, что уже сейчас предлагается на сайте банка.

Всего в конце 2020 года банк подал 42 заявки на регистрацию различных торговых марок.

Среди регистрируемых товарных знаков также есть марка «Котопёс». Заявителем по ней является юрлицо страховой организации банка «Хоум Кредит Страхование».

RB.ru направил запрос в пресс-службу банка по вопросу регистрируемых товарных знаков. На момент написания новости кредитная организация на него не ответила.

Банк «Хоум Кредит» является дочерней компанией чешской кредитной организации с одноименным названием. В России он был зарегистрирован Центробанком в 1992 году.

По объему активов банк занимает шестое место среди иностранных банков, работающих в России — после «Росбанка», «Райффайзенбанка», «ЮниКредит» банка и некоторых других. В общем числе российских кредитных организаций по этому же показателю «Хоум Кредит» находится на 34 месте.

Фото: «Яндекс.Карты»