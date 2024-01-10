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«Хоум банк» выделил IT-направление бизнеса в отдельную компанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Хоум банк» (бывший банк «Хоум кредит») выделил IT-направление бизнеса в отдельную компанию. Создание «Хоумтеха» позволит банку повысить операционную эффективность бизнеса и ускорить развитие IT-систем.

«Хоум банк» выделил IT-направление бизнеса в отдельную компанию

«Хоум банк» создал ООО «Хоум Технологии», под началом которого будет развиваться IT-направление бизнеса банка. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе «Хоум банка».

«Хоумтех» займется разработкой продуктов в области управления рисками, автоматизации процессов кредитования, мониторинга платежей и других банковских операций. Выделение IT-бизнеса в отдельное предприятие позволит «Хоум банку» ускорить развитие IT-систем и повысить операционную эффективность, сообщили в компании.

«Хоум банк» также стал партнером «Сколково», а «Хоумтех» получил статус его участника.

По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Хоум Технологии» является ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк».

В августе 2022 года «Хоум Кредит Банк» стал полностью российской компанией. Позже банк провел ребрендинг и сменил название на «Хоум банк».

Фото на обложке: Rocio Vargas Aguilar / Shutterstock

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