Автомобили японской Honda будут поставлять в дилерские центры России по параллельному импорту из Китая. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников.

Машины японской Honda будут поставлять в дилерские центры РФ по параллельному импорту из Китая