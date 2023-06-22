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Машины японской Honda будут поставлять в дилерские центры РФ по параллельному импорту из Китая

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Автомобили японской Honda будут поставлять в дилерские центры России по параллельному импорту из Китая. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников.

Машины японской Honda будут поставлять в дилерские центры РФ по параллельному импорту из Китая

Дилерский центр марки открылся в Санкт-Петербурге 21 июня 2023 года. Поставками будет заниматься «Мотор-плейс». Компания для начала планирует продавать более 20 автомобилей в месяц.

Сам концерн не планирует возобновлять деятельность в России. Поставки машин в Россию приостановлены с весны 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась, пояснили в «Мотор-плейс».

  • «Хонда Мотор РУС», дочерняя компания Honda Motor Co., объявила в конце декабря 2020 года о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. «Решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», говорилось в сообщении.

Фото на обложке: Trygve Finkelsen / Shutterstock

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