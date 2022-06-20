«СПБ Биржа» запустила торги ценными бумагами с листингом в Гонконге

«СПБ Биржа» запустила торги ценными бумагами, первичный листинг которых проведен на Гонконгской бирже. Ранее сообщалось, что на первом этапе к торгам допустят бумаги 12 эмитентов. Одним из первых, кто заключил сделку, стал «Тинькофф Банк».
О старте торгов ценными бумаги с Гонконгской биржи говорится на сайте «СПБ Биржи».
Первыми, кто заключил сделки, стали в том числе брокеры – «Тинькофф Банк», «БКС», «Финам» и «Фридом Финанс».
«СПБ Биржа» уточнила, что брокерские компании настраивают учетные записи, чтобы предоставить инвесторам доступ к торгам бумагами с Гонконгской биржи. Большинство клиентов российских брокеров получат доступ к торгам в течение полутора месяцев, сообщили в пресс-службе «СПБ Биржи».
Старт торгов акциями компаний с листингом в Гонконге был анонсирован 16 июня. Сообщалось, что на первом этапе инвесторам будут доступны бумаги 12 компаний, в том числе Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, Alibaba и JD. К концу текущего года список доступных для торгов бумаг эмитентов вырастет до 200, а в течение 2023 года их число увеличится до 1 тыс. Все расчеты будут проводиться в гонконгских долларах.
Фото на обложке: i viewfinder /
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