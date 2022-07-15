Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел с российского рынка

100% «Ортика фрозен фудс» перешло под контроль ГК «Агама», пишет «Коммерсантъ». В Hortex и «Агаме» не стали комментировать сделку. Информацию подтвердил источник газеты на рынке, сумму сделки он не назвал.

Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. Производство Hortex в России велось на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. В 2021 году выручка «Ортика фрозен фудс» увеличилась на 11% — до 1,1 млрд рублей, чистый убыток составил 12 млн рублей.

ГК «Агама» принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову, выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия». У компании есть фабрика по переработке трески, а также совместная с датской Royal Greenland фабрика по переработке креветок и морепродуктов.

Источник «Ъ» говорит, что большая часть сырья Hortex импортировалась или приобреталась у других производителей. Это стало причиной снижения рентабельности еще в 2014 году, после введения Россией в отношении ЕС продуктового эмбарго.

В настоящее время из-за геополитической напряженности и сложной логистики могут возникнуть дополнительные трудности. Из-за санкций и логистических проблем доля отечественных производителей на этом рынке будет расти, а импорт — сокращаться, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Фото на обложке: Hortex