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Театральный проект с российскими корнями Host Theatre привлек $160 тыс. инвестиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Театральный проект с российскими корнями Host Theatre, базирующийся в Дубае, привлек инвестиции в размере $160 тыс. от бизнес-ангелов Лоика Беллета и Тамары Беллет. О сделке RB.RU рассказал представитель Host Theatre, ее условия не раскрываются.

Театральный проект с российскими корнями Host Theatre привлек $160 тыс. инвестиций

Лоик Беллет — бизнес executive c международным опытом в маркетинге и бизнесе, Тамара Беллет — эксперт в области управления персоналом и организационного развития с 15-летним опытом работы в различных отраслях.

Привлеченные средства компания планирует направить на международную экспансию, маркетинг и усиление команды. 

Host Theatre — театральный проект, который создала команда российского проекта «Заблудшие» осенью 2022 года. Он строится вокруг концепции объединения лучших пятизвездочных отелей мира и театральных представлений. Сценарий каждого спектакля создается с учетом культурного контекста, особенностей интерьера и событий, происходивших в стенах конкретной гостиницы за время ее существования. Представления в форме иммерсивного театра не предполагают классической рассадки.

Компания работает в Дубае, также запустила франшизу на Бали и планирует запуск в Армении, Узбекистане, Казахстане и Турции. На старте инвестиции в проект составили 5 млн рублей собственных средств основательницы и СЕО проектов «Заблудшие» и Host Theatre Юлии Максимович. Менее чем за полгода проект вышел на точку безубыточности и начал приносить прибыль. 

В совет директоров Host Theatre входят сооснователь и СЕО компании «ЗвукБизнес» Виктор Христенко, бизнес-ангел и создатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев и исполнительный директор гостиничного холдинга «Сафмар» Константин Горяинов.

Фото на обложке: Unsplash

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