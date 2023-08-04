В Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день во время жары

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудников при высоких температурах в рабочем помещении. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию законопроекта, который вносится на рассмотрение Госдумы 4 августа.

Инициатива предложена «в целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте».

Из текста законопроекта следует, что сотрудник имет право требовать сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре от +29,1 °C и выше — на четыре часа.

Предполагается, что предложенные поправки дополнят ст. 92 Трудового кодекса РФ.

Сейчас в РФ существуют нормы сокращения рабочего дня во время жары, но они носят рекомендательный характер. Так, Роспотребнадзор предлагает сокращать рабочий день на один час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 °C, на два часа — при температуре до +29 °C, на четыре часа — при температуре +30,5 °C.

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