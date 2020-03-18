Российский интернет-стартап Hot-WiFi вышел на рынок ОАЭ

Российская Hot-WiFi открыла представительство в Дубае. В ОАЭ компания будет заниматься развитием гостевой маркетинговой WiFi-сети «Хотспот» и измерять эффективности наружной рекламы. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

В Hot-WiFi сообщили, что остановили свой выбор на продажах в Дубае, потому что научились выстраивать маркетинг на этом рынке.

В компании сообщили, что за первые две недели получили 18 заявок, в том числе от ресторанов, ночного клуба и центра детского развития. Средний чек в ОАЭ выше в 1,5 раза, чем в России, говорят в Hot-WiFi.

«В реализации такого сложного процесса, как выход на зарубежный рынок, помог сам продукт. Хотспот — уникальное решение, не имеющее достойных аналогов на зарубежных рынках. У нас вышла рекордно низкая стоимость заявки. Это обуславливается хорошо собранными базами для рекламы, креативами и, конечно, нужным предпринимателям продуктом», — сообщила эксперт по таргетингу Hot-WiFi Надежда Семенова.

Гостевая WiFi-сеть «Хотспот» помогает бизнесу автоматизировать маркетинговое взаимодействие с клиентами. Сеть может показывать гостям заведения акции и спецпредложения, брендировать стартовые страницы подключения, собирать отзывы и контакты посетителей, подписывать гостей заведения на группы в соцсетях, выполнять закон об обязательной идентификации пользователей WiFi-сети.

Для наружной рекламы Hot-WiFi предлагат отслеживать конверсию: замерить, сколько человек прошли мимо рекламного щита, а затем посчитать, сколько из них пришли в заведение.

Среди конкурентов на рынке ОАЭ Hot-WiFi называет местные компании Swyp, Du, EZELINK и WiFi Map.

Hot-WiFi появилась на рынке в 2014 году. У компании больше 6,5 тысяч (клиентов в 13 странах мира. В 2015 году Hot-WiFi получила 5 млн рублей инвестиций от ФРИИ.

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