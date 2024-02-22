Минэкономразвития предложило узаконить тарифы без возможности отмены бронирования в отелях

Минэкономразвития предложило узаконить применение невозвратных тарифов в отелях и гостиницах, пишет РБК со ссылкой на текст соответствующего законопроекта и пояснительной записки.

Такие тарифы предполагают более низкую стоимость, но при этом вернуть средства в случае отмены бронирования будет нельзя.

Изменения вносятся в законы «Об основах туристской деятельности» и «О защите прав потребителей», а также в первый пункт 782 статьи гражданского кодекса.

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволяет устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц. Туристы смогут выбирать, каким из них воспользоваться: невозвратный позволит забронировать номер по более низкой цене (эксперты РБК оценили экономию в 10-20%), а возвратный — снизить риски при возможной отмене поездки.

В министерстве рассчитывают, что принятие законопроекта, с одной стороны, увеличит доступность проживания для гостей, а с другой — позволит гостиницам эффективно планировать свою работу и снизить издержки.

Идея о введении невозвратных тарифов появилась еще в конце 2021 года, она поступила от Ростуризма.

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