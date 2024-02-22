Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минэкономразвития предложило узаконить тарифы без возможности отмены бронирования в отелях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Минэкономразвития предложило узаконить применение невозвратных тарифов в отелях и гостиницах, пишет РБК со ссылкой на текст соответствующего законопроекта и пояснительной записки.

Минэкономразвития предложило узаконить тарифы без возможности отмены бронирования в отелях

Такие тарифы предполагают более низкую стоимость, но при этом вернуть средства в случае отмены бронирования будет нельзя.

Изменения вносятся в законы «Об основах туристской деятельности» и «О защите прав потребителей», а также в первый пункт 782 статьи гражданского кодекса.

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволяет устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц. Туристы смогут выбирать, каким из них воспользоваться: невозвратный позволит забронировать номер по более низкой цене (эксперты РБК оценили экономию в 10-20%), а возвратный — снизить риски при возможной отмене поездки.

В министерстве рассчитывают, что принятие законопроекта, с одной стороны, увеличит доступность проживания для гостей, а с другой — позволит гостиницам эффективно планировать свою работу и снизить издержки.

Идея о введении невозвратных тарифов появилась еще в конце 2021 года, она поступила от Ростуризма.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В сервисе заказа билетов «Атлас бас» произошла утечка данных пользователей
  2. 2 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
  3. 3 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
  4. 4 Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
  5. 5 5 шагов перед открытием гостиницы: что проработать, чтобы проект приносил прибыль

ВОЗМОЖНОСТИ

22 февраля 2024

SechenovTech

23 февраля 2024

Бесплатная проверка будущего иностранного контрагента

25 февраля 2024

ML TALENT MATCH

Все ВОЗМОЖНОСТИ