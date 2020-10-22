Отели в Москве предложили удаленщикам арендовать номера для работы

Гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group официально запустили новую услугу — аренду номеров под офисы для работающих в удаленном режиме. Об этом сообщает РБК.

Услуга «офис в отеле» стала доступна для бронирования на сайте для 43 гостиниц в России, сообщил директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли.

Предложение действует как в отелях средней ценовой категории (бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick). При бронировании «офиса в отеле» гость может использовать номер в качестве личного офиса с 9 до 18 часов.

Radisson Hotel Group предлагает клиентам так называемые гибридные номера: за счет дополнительного технического оборудования они представляют собой сочетание офиса и гостиничного номера, сообщил вице-президент российского офиса группы Мачек Мязек.

Забронировать такие номера можно как только на дневное время, так и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.

Практика привлечения постояльцев для работы в отелях используется в США, Южной Америке и Европе. Так, MGM Resorts International предлагает в своих отелях в Лас-Вегасе пакет Viva Las Office, в который входит не только офис в номере, но и массаж после рабочего дня.

Заполняемость гостиниц России начала падать в марте вместе с введением первых ограничений из-за распространения коронавируса. По итогам марта загрузка отелей Москвы, по данным Cushman & Wakefield, составила меньше 35% (годом ранее, в марте 2019-го, этот показатель был на уровне почти 71%), а в апреле снизился уже до 9%.

Лучше остальных себя чувствовали именно сервисные апарт-отели, которые благодаря длительным контрактам с командированными клиентами и за счет заселения москвичей на самоизоляцию достигли уровня загрузки в пределах 30%

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