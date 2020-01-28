Запущен подкаст о технологиях искусственного интеллекта

Агентство Instinct запустило подкаст hottcast, который рассказывает о технологиях искусственного интеллекта. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«Подкаст задуман как edutainment-проект и в своей концепции стремится, в первую очередь, вдохновлять слушателей активно интересоваться технологиями 21-го века, новыми возможностями и этическими дилеммами, которые они создают», — пояснили в Instinct.

В каждом выпуске даются рекомендациями о том, что еще можно почитать и посмотреть по теме, участвуют эксперты, которые обсуждают угрозы дипфейков для общества, попытки урегулировать новые технологии институтами власти и другое.

На сегодняшний день к прослушиванию доступны 5 выпусков hottcast. Выпускать эпизоды планируется два раза в месяц.

Подкасты доступны на площадках Apple, Google, Soundcloud, Яндекс, Spotify, Castbox, Pocket Casts.