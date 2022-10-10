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Банк «Хоум кредит» запустил онлайн-сервис для покупок в рассрочку по QR-коду

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банк «Хоум кредит» запустил онлайн-сервис, предоставляющий кредитный лимит для покупок в рассрочку по QR-коду, сообщили в пресс-службе ХКФ. 

Банк «Хоум кредит» запустил онлайн-сервис для покупок в рассрочку по QR-коду

Кредитная организация зарегистрировала новый товарный знак «QRассрочка», который используется в онлайн-сервисе для приобретения товаров в рассрочку. Для покупок в магазинах партнеров банка владельцу карты рассрочки достаточно отсканировать QR-код продавца и подтвердить действие в приложении.

«Уникальность нашего предложения в том, что при первой покупке по QR-коду клиенту сразу может быть одобрен кредитный лимит, который он сможет и дальше расходовать в магазинах партнеров без каких-либо дополнительных согласований со стороны банка», — сказала директор по развитию партнерского бизнеса банка Ирина Жимерина.

В кредитной организации также сообщили о планах сделать услугу доступной не только для клиентов банка, но и для всех покупателей магазинов партнеров.

В августе банк «Хоум кредит» выкупил 49,5%-ую долю у международной группы Home Credit N.V. Таким образом, кредитная организация осталась без иностранных акционеров.

Фото на обложке: Fevziie / Shutterstock

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