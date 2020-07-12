Выпускники акселерационной программы HRUP выступят с питчами онлайн

15 июля пройдет демо-день участников акселерационной программы HRUP, организованной НИУ ВШЭ и акселератором HR&ED-tech. Шесть выпускников за пятиминутный питч расскажут о своих проектах в сфере HR и образования.

В финал акселератора прошли:

Clock:ster — программа для учету рабочего времени;

— программа для учету рабочего времени; Diductio — сервис по организации микрообучения;

— сервис по организации микрообучения; Edstein — система для управления корпоративным обучением;

— система для управления корпоративным обучением; HRbazaar — сервис для HR-специалистов, который позволяет искать услуги, продукты и поставщиков через каталог или биржу;

— сервис для HR-специалистов, который позволяет искать услуги, продукты и поставщиков через каталог или биржу; SpeakerGuru — платформа для корпоративных тренингов с технологией виртуальной реальности;

— платформа для корпоративных тренингов с технологией виртуальной реальности; Speedhire — коммуникационная HR-платформа для найма и обучения персонала.

После выступлений организаторы объявят стартапы, которые получат финансирование своих проектов. Посмотреть питчи и пообщаться с командами онлайн могут инвесторы, представители корпораций, среднего бизнеса, а также журналисты.



Регистрация доступна на странице мероприятия на Timepad.





Фото на обложке: Bogomil Mihaylov/Unsplash