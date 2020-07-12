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Выпускники акселерационной программы HRUP выступят с питчами онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 июля пройдет демо-день участников акселерационной программы HRUP, организованной НИУ ВШЭ и акселератором HR&ED-tech. Шесть выпускников за пятиминутный питч расскажут о своих проектах в сфере HR и образования.

Выпускники акселерационной программы HRUP выступят с питчами онлайн

В финал акселератора прошли:

  • Clock:ster — программа для учету рабочего времени;
  • Diductio — сервис по организации микрообучения;
  • Edstein — система для управления корпоративным обучением;
  • HRbazaar — сервис для HR-специалистов, который позволяет искать услуги, продукты и поставщиков через каталог или биржу;
  • SpeakerGuru — платформа для корпоративных тренингов с технологией виртуальной реальности;
  • Speedhire — коммуникационная HR-платформа для найма и обучения персонала.

После выступлений организаторы объявят стартапы, которые получат финансирование своих проектов. Посмотреть питчи и пообщаться с командами онлайн могут инвесторы, представители корпораций, среднего бизнеса, а также журналисты.

Регистрация доступна на странице мероприятия на Timepad.

Фото на обложке: Bogomil Mihaylov/Unsplash

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