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Выпускники акселерационной программы HRUP выступят с питчами онлайн
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Евгения Хрисанфова
15 июля пройдет демо-день участников акселерационной программы HRUP, организованной НИУ ВШЭ и акселератором HR&ED-tech. Шесть выпускников за пятиминутный питч расскажут о своих проектах в сфере HR и образования.
Выпускники акселерационной программы HRUP выступят с питчами онлайнЕвгения Хрисанфова
В финал акселератора прошли:
- Clock:ster — программа для учету рабочего времени;
- Diductio — сервис по организации микрообучения;
- Edstein — система для управления корпоративным обучением;
- HRbazaar — сервис для HR-специалистов, который позволяет искать услуги, продукты и поставщиков через каталог или биржу;
- SpeakerGuru — платформа для корпоративных тренингов с технологией виртуальной реальности;
- Speedhire — коммуникационная HR-платформа для найма и обучения персонала.
После выступлений организаторы объявят стартапы, которые получат финансирование своих проектов. Посмотреть питчи и пообщаться с командами онлайн могут инвесторы, представители корпораций, среднего бизнеса, а также журналисты.
Регистрация доступна на странице мероприятия на Timepad.
Фото на обложке: Bogomil Mihaylov/Unsplash
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