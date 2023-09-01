Основатель «Пикабу» Максим Хрящев покинул проект

Основатель и генеральный директор портала «Пикабу» Максим Хрящев вышел из проекта. В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец, после этого Хрящев был CEO проекта, но теперь полностью его покинул. Хрящев руководил «Пикабу» с момента основания 14 лет назад.
Максим Хрящев покинул основанный им портал «Пикабу». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«С этой недели я больше не имею отношения к операционному управлению в “Пикабу”», – написал Хрящев.
Хрящев основал «Пикабу» в 2009 году и был его генеральным директором.
«Это были замечательные 14 лет – путь от квартирного стартапа без денег в первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц», – отметил Максим Хрящев.
В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец – им стала компания депутата Госдумы Алексея Нечаева. Владельцем 100% доли в ООО «Пикабу» стало АО «Альатир Медиа». Максим Хрящев продолжал быть CEO проекта.
Портал «Пикабу» является одним из самых популярных и посещаемых ресурсов рунета. По собственным данным, ежедневно он набирает около 2 млн уникальных посетителей, всего же у портала более 3 млн читателей.
Фото на обложке: Pikabu
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