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«Пикабу» назначил нового гендиректора — им стал гитарист и предприниматель Давид Мандельштам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Портал «Пикабу» после ухода основателя и гендиректора Максима Хрящева назначил нового CEO — с 6 сентября им стал гитарист и предприниматель Давид Мандельштам. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

«Пикабу» назначил нового гендиректора — им стал гитарист и предприниматель Давид Мандельштам

По данным системы «Контур.Фокус», Мандельштам является соучредителем калининградской компания «Бета ЛТД», которая специализируется на оптовой торговле. Там ему принадлежит 8%. Остальные доли перераспределены между Жанной и Еленой Мандельштам (33% и 8% соответственно), а также Александром Томкиным (50%). Компания существует с 1995 года.

Также сейчас Давид Мандельштам зарегистрирован в качестве самозанятого, а до 2019 года вел деятельность как ИП. В этом статусе он преподавал гитарный курс «Теория музыки без занудства». Сайт этого проекта до сих пор доступен.

Сам Мандельштам на сайте курса сообщает, что «увлекается музыкой, гитарой и всем, что с ней связано».

 

Давид Мандельштам. Фото с сайта mandelstamdavid.ru

В начале сентября проект покинул его основатель и генеральный директор Максим Хрящев. Хрящев руководил «Пикабу» с момента основания 14 лет назад.

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В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец — им стала компания депутата Госдумы Алексея Нечаева. Владельцем 100% доли в ООО «Пикабу» стало АО «Альатир Медиа». 

Портал «Пикабу» является одним из самых популярных и посещаемых ресурсов рунета. По собственным данным, ежедневно он набирает около 2 млн уникальных посетителей, всего же у портала более 3 млн читателей.

Фото на обложке: mandelstamdavid.ru

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