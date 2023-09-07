«Пикабу» назначил нового гендиректора — им стал гитарист и предприниматель Давид Мандельштам

Портал «Пикабу» после ухода основателя и гендиректора Максима Хрящева назначил нового CEO — с 6 сентября им стал гитарист и предприниматель Давид Мандельштам. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

По данным системы «Контур.Фокус», Мандельштам является соучредителем калининградской компания «Бета ЛТД», которая специализируется на оптовой торговле. Там ему принадлежит 8%. Остальные доли перераспределены между Жанной и Еленой Мандельштам (33% и 8% соответственно), а также Александром Томкиным (50%). Компания существует с 1995 года.

Также сейчас Давид Мандельштам зарегистрирован в качестве самозанятого, а до 2019 года вел деятельность как ИП. В этом статусе он преподавал гитарный курс «Теория музыки без занудства». Сайт этого проекта до сих пор доступен.

Сам Мандельштам на сайте курса сообщает, что «увлекается музыкой, гитарой и всем, что с ней связано».

Давид Мандельштам. Фото с сайта mandelstamdavid.ru

В начале сентября проект покинул его основатель и генеральный директор Максим Хрящев. Хрящев руководил «Пикабу» с момента основания 14 лет назад.

В сентябре 2022 года у «Пикабу» сменился владелец — им стала компания депутата Госдумы Алексея Нечаева. Владельцем 100% доли в ООО «Пикабу» стало АО «Альатир Медиа».

Портал «Пикабу» является одним из самых популярных и посещаемых ресурсов рунета. По собственным данным, ежедневно он набирает около 2 млн уникальных посетителей, всего же у портала более 3 млн читателей.

Фото на обложке: mandelstamdavid.ru