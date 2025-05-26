«Яндекс» поможет предпринимателям в создании контента для ежедневной работы
«Яндекс» подготовил набор материалов, которые помогут владельцам малого и среднего бизнеса эффективно продвигать себя в интернете, рассказали Русбейс в пресс-службе компании. Контент был создан в результате съемок реальных представителей малого бизнеса из разных городов России, которые получили новые фотографии безвозмездно.
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В компании объяснили, что причиной проделанной работы стало отсутствие у предпринимателей качественных фотографий о своей деятельности, необходимых для продвижения. В результате им приходится прибегать к дорогостоящим услугам и помощи нейросетей.
Также «Яндекс» разработал бесплатные видеогайды с подробными шагами по простым визуальным приемам для создания качественных изображений. Они охватывают разные виды бизнесов. Два урока помогут предпринимателям освоить навыки создания контента для визуализации своих товаров и услуг и будут полезны для продвижения личных аккаунтов, сайтов, карточек организаций в «Яндекс Картах», товаров и услуг.
- Компания намерена помочь в работе и курьерам. Они в результате представленной неделю назад разработке смогут эффективнее планировать свое время. Обновленные алгоритмы значительно повысили точность расчета маршрутов и времени доставки: прогноз качества улучшился на 45%.
Фото на обложке: Tati Tata / Shutterstock / FOTODOM
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