«Яндекс» улучшит курьерские маршруты с помощью нейросетей
«Яндекс» представил обновленные алгоритмы в приложении «Яндекс Про», в котором курьеры выполняют заказы. Они значительно повысили точность расчета маршрутов и времени доставки. Об Русбейс рассказали в компании.
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С использованием ИИ-технологий прогноз качества улучшился на 45%, что позволит курьерам более эффективно планировать свое время, а пользователям сервисов «Еда», «Деливери», «Лавка» и «Доставка» — получать более точные сведения о времени доставки заказов.
Теперь алгоритмы «Яндекс Карт» учитывают дополнительные факторы, такие как рельеф местности, типы дорог и перекрестков, а также светофоры. Например, если курьер должен подняться в гору и навигатор зафиксирует наличие нескольких светофоров, система добавит дополнительное время к расчетам, что позволит избежать задержек.
Кроме того, нейросети обеспечивают помощь курьерам в ориентировании внутри зданий, включая крупные торговые центры. Команда «Яндекс Доставки» доработала алгоритмы, которые теперь извлекают важную информацию о заказах из комментариев пользователей, включая названия ресторанов или магазинов. Это позволяет уточнять координаты местоположения, а курьеры получают четкие указания о маршруте в самом здании, включая входы и этажи. Технология в настоящее время проходит тестирование и доступна некоторым курьерам-партнерам «Яндекс Доставки».
- «Яндекс» планирует запустить генерацию ИИ-подсказок для контакт-центров. В начале мая 2025 года компания подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в 13 классах МКТУ, включая программное обеспечение и консультационные услуги в сфере искусственного интеллекта.
Фото на обложке: mojowave / Shutterstock / FOTODOM
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